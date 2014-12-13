Fiesta de Radio 3 en Gijón
- El Teatro Auditorio Laboral de la Cultura acoge la Fiesta de Radio 3
- Con Nacho Vegas, Ilegales, Dr. Explosión, Pauline en la Playa y más
Asturias, tenía que llegar. Qué ganas teníamos.
El Teatro Auditorio Laboral de la Cultura de Gijón ha acogido este sábado la Fiesta de Radio 3, en la que se han encontrado referentes de la Comunidad Autónoma y otras bandas que representan su futuro.
Un cartel redondo
Gijón es una constante en las letras de Nacho Vegas. Allí es donde reside. Desde allí narra sus historias. Por ello, se hacía imprescindible que fuera uno de los que participara en esta fiesta Radio 3. León Benavente se ha sumado a su fiesta con la presencia de Luís Rodriguez (Asturiano de pro) y Abraham Boba (que como es gallego, es primo hermano).
Además, pudimos disfrutar de otras fuerzas de la naturaleza musical asturiana como es el caso de Dr. Explosión e Ilegales. Dos referentes en sus géneros. Dos experimentados músicos que siguen picando piedra.
Xixón Sound
El Xixón Sound también inundó la ciudad durante una temporada... muchos grupos femeninos se encontraron allí, como es el caso de Pauline en la Playa, que han estado en la fiesta... además de un pequeño recuerdo a Undershakers y la presencia de Petit Pop, combo dedicado al público infantil que incluye a miembros de Nosoträsh, Pauline, La Villana...
La reacción contraria a ese Xixón Sound la representó Babylon Chat... su líder (hoy guitarrista de Loquillo) es Igor Paskual: erudito, futbolero y rockero, también ha aparecido en la fiesta Radio 3... que incluye a otras formaciones como Willy Naves o Huias.