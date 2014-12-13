Fiesta de Radio 3 en Gijón

Asturias, tenía que llegar. Qué ganas teníamos.

El Teatro Auditorio Laboral de la Cultura de Gijón ha acogido este sábado la Fiesta de Radio 3, en la que se han encontrado referentes de la Comunidad Autónoma y otras bandas que representan su futuro.

Un cartel redondo Gijón es una constante en las letras de Nacho Vegas. Allí es donde reside. Desde allí narra sus historias. Por ello, se hacía imprescindible que fuera uno de los que participara en esta fiesta Radio 3. León Benavente se ha sumado a su fiesta con la presencia de Luís Rodriguez (Asturiano de pro) y Abraham Boba (que como es gallego, es primo hermano). Además, pudimos disfrutar de otras fuerzas de la naturaleza musical asturiana como es el caso de Dr. Explosión e Ilegales. Dos referentes en sus géneros. Dos experimentados músicos que siguen picando piedra.