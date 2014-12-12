Amparo Sánchez en 'El bosque habitado'

Amparo Sánchez, integrante indiscutible de la Revolución de los Conmovidos, habita este bosque y no viene con las manos vacías.

Mantenemos una deliciosa charla con esta mujer repleta de colores, unida a la tierra y su labor de crecimiento. Un momento mágico para El bosque habitado donde los ojos de Amparo nos miran y nos quieren, como ella sabe querer, ya sea subida a un escenario, ante el micrófono de nuestro programa o hablando de amig@s, como Gustavo Duch, El contador del bosque, a quien también esuchamos y que Amparo nos presentó en un perfecto Ubuntu que dura hasta hoy.

Sus ojos, tan chispeantes como los del músico Yeyo, que también nos acompaña en este encuentro.

Amparo inunda nuestro estudio de bellas canciones cargadas de amor a la naturaleza y baladas con ritmos fronterizos del Sur del Sur que está más al Sur, que hablan con ternura, madurez y consciencia de historias de desamor que se cierran bien y quedan resueltas.

El Espíritu del Sol El album Espíritu del Sol nos muestra a la mejor Amparo de todos los tiempos, con una voz que canta a la lluvia y al barro, que reza una plegaria a la Madre Tierra y a l@s hij@s de la Madre Tierra y del Sol, que descubre luces en el mar, el Río Turbio de la Patagonia argentina y que crea himnos con esos unviersales retazos de vida, donde el amor de pareja vive distintos estadios de "evolución y revolución", como dice Amparo.