Amparo Sánchez en 'El bosque habitado'
- Esúchalo el domingo a las 11.00 h
- Presentará su nuevo disco Espíritu del Sol
Amparo Sánchez, integrante indiscutible de la Revolución de los Conmovidos, habita este bosque y no viene con las manos vacías.
Mantenemos una deliciosa charla con esta mujer repleta de colores, unida a la tierra y su labor de crecimiento. Un momento mágico para El bosque habitado donde los ojos de Amparo nos miran y nos quieren, como ella sabe querer, ya sea subida a un escenario, ante el micrófono de nuestro programa o hablando de amig@s, como Gustavo Duch, El contador del bosque, a quien también esuchamos y que Amparo nos presentó en un perfecto Ubuntu que dura hasta hoy.
Sus ojos, tan chispeantes como los del músico Yeyo, que también nos acompaña en este encuentro.
Amparo inunda nuestro estudio de bellas canciones cargadas de amor a la naturaleza y baladas con ritmos fronterizos del Sur del Sur que está más al Sur, que hablan con ternura, madurez y consciencia de historias de desamor que se cierran bien y quedan resueltas.
El Espíritu del Sol
El album Espíritu del Sol nos muestra a la mejor Amparo de todos los tiempos, con una voz que canta a la lluvia y al barro, que reza una plegaria a la Madre Tierra y a l@s hij@s de la Madre Tierra y del Sol, que descubre luces en el mar, el Río Turbio de la Patagonia argentina y que crea himnos con esos unviersales retazos de vida, donde el amor de pareja vive distintos estadios de "evolución y revolución", como dice Amparo.
La niña y el lobo
Pero Amparo nos trae también un ejemplar de su libro La niña y el lobo (publicado por www.edicioneslupercalia.com), con el subítulo: "Vivir para contarlo, una historia de violencia machista y superación", una suerte de diario personal de la cantante y escritora que puede iluminar a muchas mujeres para entender su propio proceso de dolor y violencia y, lo que es mucho más interesante, para inspirarse en encontrar la puerta de salida y encontrar de nuevo la luz, que puede ser mucha.
Han querido arropar y cuidar este programa habitado por Amparo Sánchez, Fernando Fueyo, Raúl de Tapia que es Raúl Alcanduerca y Gustavo Duch con sus cuentos.
Por supuesto, la banda sonora de hoy es entera responsabilidad de Amparo Sáchez y su reciente trabajo El espíritu del Sol.