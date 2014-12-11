¡Ven a ver a Toundra en directo!

Toundra, una de las puntas de lanza en el rock instrumental internacional, estrenará su nuevo disco en 2015. Tú puedes escucharlo en directo antes: este mismo martes 16 de diciembre.

Será en la tarde de ese día cuando el cuarteto suba al escenario de la sala Siroco de Madrid para destilar las esencias de IV, el disco con el que están llamados a patearse el mundo. Antes, puedes verlos casi como si estuvieras tocando con ellos.

Si quieres asistir al concierto, en exclusiva para oyentes de Radio 3, rellena el siguiente formulario: http://goo.gl/forms/b00D3tMHCh

Si te llega un mail con la invitación, te esperamos este martes para estrenar IV. Ruocanruol