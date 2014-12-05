Who's next en 'Videodrome'

Canto esta nota porque queda bien con los acordes que estoy tocando…

En 1969, tras el éxito de Tommy, The Who se embarca en un ambicioso proyecto: Lifehouse. Consistía en que el grupo tocara las canciones en el teatro Young Vic de Londres, al tiempo que irían tomando vida y transformándose según las reacciones de la audiencia. El proyecto fue un relativo fracaso; pero de él nacieron discos como Who's next…

La canción ha terminado, excepto una nota pura y sencilla que suena libre como un soplo de aire que se extiende por ahí…

The Who: WHO’S NEXT

Gettin’ in Tune

Baba O’Reily

Too Much of Anything

My Wife

I Don’t Even Know Myself

Behind Blue Eyes

Goin’ Mobile

Bargain

Love Ain’t For Keeping

Won´t Get Fooled Again

Song Is Over