Who's next en 'Videodrome'
- Escúchalo el domingo a las 15.00
GREGORIO PARRA
Canto esta nota porque queda bien con los acordes que estoy tocando…
En 1969, tras el éxito de Tommy, The Who se embarca en un ambicioso proyecto: Lifehouse. Consistía en que el grupo tocara las canciones en el teatro Young Vic de Londres, al tiempo que irían tomando vida y transformándose según las reacciones de la audiencia. El proyecto fue un relativo fracaso; pero de él nacieron discos como Who's next…
La canción ha terminado, excepto una nota pura y sencilla que suena libre como un soplo de aire que se extiende por ahí…
The Who: WHO’S NEXT
Gettin’ in Tune
Baba O’Reily
Too Much of Anything
My Wife
I Don’t Even Know Myself
Behind Blue Eyes
Goin’ Mobile
Bargain
Love Ain’t For Keeping
Won´t Get Fooled Again
Song Is Over