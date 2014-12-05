El Consejo de Administración de la Corporación RTVE aprobó el pasado cuatro de diciembre la reapertura de las emisiones en Onda Corta de Radio Exterior de España, que se producirá en el plazo de tiempo más breve posible y cuando se hayan realizado los ajustes técnicos necesarios.

Radio Exterior de España emitirá su programación en Onda Corta de 19 a 23 horas (U.T.C.), de lunes a viernes, y de 15 a 23 horas (U.T.C.) los fines de semana.

Se recupera la emisión internacional por Onda Corta de REE, que se continúa completando con radio satelital en toda la superficie terrestre, internet y aplicaciones para dispositivos móviles.