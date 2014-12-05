Los programas 'Los clásicos' y 'Divertimento', de Radio Clásica, cambian de conductores

Los espacios Los clásicos, que se emite de lunes a viernes de 14 a 15h, y Divertimento, de lunes a viernes de 7 a 8h, ambos de Radio Clásica, cambian de conductores desde el próximo día 8 de diciembre. Yolanda Criado pasará a dirigir y presentar Los clásicos, mientras que Antonio Román se hará cargo de Divertimento.

Los cambios se producen tras el nombramiento de Mikaela Vergara, conductora hasta el momento de Los clásicos, como directora gerente de la Orquesta Sinfónica y Coro de RTVE.

Yolanda Criado es licenciada en Periodismo y en Musicología por la Universidad Complutense de Madrid. De 2010 a 2012 se traslada a Valencia para cursar estudios de posgrado en Gestión Cultural en la especialidad de Artes Escénicas y Música. Ha trabajado como productora de programas en Radio Clásica, donde también ha presentado y dirigido espacios como Entre músicas, Divertimento o La riproposta. Es también colaboradora habitual, en la sección de música, de publicaciones y revistas culturales. Como integrante de colectivos culturales destaca su interés por la enseñanza no reglada de la música y las artes, con especial atención al flamenco y la cultura de tradición oral.

Antonio Román es profesor de violonchelo por el Conservatorio de San Lorenzo de El Escorial. Compagina la docencia con su actividad como colaborador en Radio Clásica, emisora para la que ha realizado programas como Grandes ciclos, La hora española, Sueño de una noche de verano, Desayuno con diamantes, Música callada, Primer concierto, Cuaderno de Viaje, Temas de música y Notas al margen, entre otros.

Mikaela Vergara seguirá dirigiendo el programa América mágica, que se emite los sábados en Radio Clásica, y que se encarga de recorrer las músicas iberoamericanas desde la época colonial hasta la actualidad.