Los Enemigos en concierto exclusivo en Radio 3
- Los Enemigos han presentado 'Vida Inteligente' en directo
- Vuelve a escucharlo en Radio 3, con Diego RJ y Ángel Carmona
RADIO 3
Los Enemigos arrancarán en 2015 los conciertos de presentación de su disco 'Vida Inteligente'. No todos. Antes han actuado para los oyentes de Radio3.
Josele, Chema, Fino y Manolo han estrenado sus nuevas canciones en directo, cosa que no hacían hace 15 años, y en la sala El Sol de Madrid.
Si estás salivando mientras lees esto, que sepas que puedes volver a escucharlo.
Disfruta de nuevo de la emisión en directo coordinada por Diego Rj (El Sótano) y el equipo de Hoy Empieza Todo con Ángel Carmona.