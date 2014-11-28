León Benavente premio Ojo Crítico de Música
- El jurado ha destacado la calidad de sus directos y su conexión con el público
- Son una de las apuestas más asentadas del indie nacional
León Benavente ha recibido el premio Ojo Crítico de Música Moderna que entrega Radio Nacional de España por ser una de las grandes sorpresas de la música española independiente en 2014. El jurado ha destacado además la calidad de sus conciertos, avalados por unos excepcionales músicos y su capacidad para conectar con el público a través de sus letras.
Abraham Boba (voz) y Luis Rodríguez (guitarra) son músicos habituales de Nacho Vegas, César Verdú (batería) viene de Schwarz y Edu Baos (bajo) de Tachenko. Juntos son León Benavente y han conseguido algo fuera de lo común: que el proyecto paralelo que han iniciado de tanto o más que hablar que sus grupos de origen. Su debut homónimo (León Benavente, 2013), una propuesta de rock de tintes oscuros y letras irónicas, es uno de los mejores lanzamientos musicales de ese año.
El jurado
El jurado de la XXV Edición de los Premios 'El Ojo Crítico' está formado por Antonio Luque (Sr. Chinarro), Fino Oyonarte (Clovis, Los Eterno y Los Enemigos), Luis J Menendez (Mondosonoro), Fernando Navarro (El País), Julio Ruiz (Disco Grande), Tomás Fernando Flores (Director de Radio 3 y Siglo21), Juan Carlos Morales (Director de 'El Ojo Crítico' de RNE), Laura Barrachina (Subdirectora de 'El Ojo Crítico' de RNE) y Berta Tapia Zamora (Jefa del Área de Cultura de los Servicios Informatios de RNE).