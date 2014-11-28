León Benavente premio Ojo Crítico de Música

León Benavente ha recibido el premio Ojo Crítico de Música Moderna que entrega Radio Nacional de España por ser una de las grandes sorpresas de la música española independiente en 2014. El jurado ha destacado además la calidad de sus conciertos, avalados por unos excepcionales músicos y su capacidad para conectar con el público a través de sus letras.

Abraham Boba (voz) y Luis Rodríguez (guitarra) son músicos habituales de Nacho Vegas, César Verdú (batería) viene de Schwarz y Edu Baos (bajo) de Tachenko. Juntos son León Benavente y han conseguido algo fuera de lo común: que el proyecto paralelo que han iniciado de tanto o más que hablar que sus grupos de origen. Su debut homónimo (León Benavente, 2013), una propuesta de rock de tintes oscuros y letras irónicas, es uno de los mejores lanzamientos musicales de ese año.