Gustavo Duch y la revolución de los cuidados

Este domingo nos habita la Revolución de los Cuidados. Cuidados hacia los seres vivos de todas las especies. Cuidados hacia la Tierra. Cuidados hacia la dignidad femenina de todos los tiempos y de todos los espacios. Cuidar a quien nos cuida. Proteger a quien nos protege. Cultivar lo que nos hace vivir.

La cultura del cuidar y el cultivar. Según nos ilustra y emociona el Contador del Bosque, Gustavo Duch, autor de libros como el de relatos Mucha gente pequeña, en Pol-len Edicions o Soberanía alimentaria, en Los libros del Lince. Pero hay más.

Sí, hay más, porque cuidar y cultivar es lo que Duch hace con este bosque habitado. Fue él quien tuneó una famosa frase y la convirtió en uno de nuestros lemas bosquimanos: “Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, cultivarán pequeños huertos…que alimentarán al mundo”.

Fue Duch quien nos hizo poner el acento en la relación entre manos femeninas y manos que cultivan. Fue Duch quien nos instó a recordar el Día Internacional contra la Violencia de Género, el pasado martes. Fue Duch quien ha escrito tantos cuentos, donde el “Érase una vez” nos lleva al “Erase muchas veces” y “Erase que será”, que hoy, os invitamos a sumergiros en el Universo Duch de la tierra y la mujer.