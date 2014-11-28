Gustavo Duch y la revolución de los cuidados
Este domingo nos habita la Revolución de los Cuidados. Cuidados hacia los seres vivos de todas las especies. Cuidados hacia la Tierra. Cuidados hacia la dignidad femenina de todos los tiempos y de todos los espacios. Cuidar a quien nos cuida. Proteger a quien nos protege. Cultivar lo que nos hace vivir.
La cultura del cuidar y el cultivar. Según nos ilustra y emociona el Contador del Bosque, Gustavo Duch, autor de libros como el de relatos Mucha gente pequeña, en Pol-len Edicions o Soberanía alimentaria, en Los libros del Lince. Pero hay más.
Sí, hay más, porque cuidar y cultivar es lo que Duch hace con este bosque habitado. Fue él quien tuneó una famosa frase y la convirtió en uno de nuestros lemas bosquimanos: “Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, cultivarán pequeños huertos…que alimentarán al mundo”.
Fue Duch quien nos hizo poner el acento en la relación entre manos femeninas y manos que cultivan. Fue Duch quien nos instó a recordar el Día Internacional contra la Violencia de Género, el pasado martes. Fue Duch quien ha escrito tantos cuentos, donde el “Érase una vez” nos lleva al “Erase muchas veces” y “Erase que será”, que hoy, os invitamos a sumergiros en el Universo Duch de la tierra y la mujer.
Encuentro Tres Sentidos
Así que cargados de munición, como quien lanza bombas de semillas, oiremos las palabras y los relatos que Gustavo Duch nos regaló en La Ventuca, en Asturias, dentro del Encuentro Tres Sentidos organizado por Gaiaysofía.com, un encuentro al que asistió la Comunidad del Bosque y que celebró asamblea bajo el Tilo o Árbol de la Memoria de La Ventuca.
Un encuentro que nos inspiró tanto que todavía nos sigue erizando las hojas y las ramas. Un encuentro que agradecemos profundamente a Sebastian Burch, su organizador. Y también a la Hermandad de los Árboles, hoy materializada en los textos del Pintor de Cámara de los Árboles, Fernando Fueyo, en una nueva entrega de la serie “Palabras dibujadas”, titulada “Sobre nubes sombrías, el zahorí busca la luz”, o el Cronista de los Árboles, Ignacio Abella que ha plantado y cuidado El Tilo, capaz de presidir grandes encuentros humanos y dotarlos de paz y venerable sombra, al son de la banda sonora de este bosque habitado hoy por Ella Yelich - O'Connor, más conocida como Lorde, una cantautora neozelandesa que nos trae las canciones de su trabajo Pure Heroine, bajo el brazo inspirador de Enrique Domingo.