Premi Pica d'Estats pel programa de Ràdio 4 'Plaça Gran'
- El Pica d’Estats de ràdio per Plaça Gran
- Joan-Albert Argerich: “Soc un reincident”
Per segona vegada, Argerich guanya el premi Pica d’Estats de ràdio. Li ha atorgat per unanimitat, el jurat del guardó convocat pel Patronat de Turisme Terres de Lleida. Es tracta del més ben dotat dels què es fallen a Catalunya. En l’acte d’atorgament, en breus paraules, Joan-Albert Argerich ha expressat la seva satisfacció pel que suposa el premi per a la promoció de Plaça Gran i ha manifestat el seu agraïment a tècnics i polítics de la municipalitat de Catalunya - consorcis, ajuntaments, consells comarcals i diputacions – pel suport informatiu que hi ha trobat així com el de les diverses entitats socioculturals.
Plaça Gran és un programa itinerant que es realitza des de la localització a la que està dedicat el contingut. Té dos tractaments, la realització d’entrevistes o una tertúlia acudint les persones invitades al lloc que facilita l’ajuntament o alguna entitat, i la presa de so itinerant, bé seguint les explicacions que ens fan sobre un equipament museístic o un indret patrimonial, bé entrevistant persones per carrers i places a tall d’enquesta o de il·lustracions participatives.
El programa premiat
De de fet s’ha premiat el conjunt de 14 programes dedicats a les Terres de Lleida però se’n destaca un d’especial, el que recorre el Segre des de les seves fonts a la Cerdanya francesa fins l’aiguabarreig amb el Cinca i l’Ebre. El jurat, format per destacats comunicadors com ara l’Enric Frigola, en Josep Cuní, la Mònica Terribas o en Lluís Foix entre d’altres, ha valorat especialment la difusió que fa del món local; ja que a cada emissió es visita un poble de Catalunya i se’n destaquen les seves potencialitats turístiques, econòmiques i socials. El seu veredicte s’ha emès per unanimitat.