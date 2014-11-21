Miguel Ríos vuelve al Monumental en Radio 3

No por casualidad la cuña que anuncia en Radio 3 la cita de este sábado tiene como banda sonora una canción que tiene cuatro décadas y que incluyó nuestro protagonista en el disco de los Conciertos de rock y amor.

Efectivamente en ese álbum del 72 al lado de la recreación de clásicos rockandrolleros como "Tutti frutt", "Hound dog", "Popotitos"...estaba "Yo sólo soy un hombre".

Este sábado más de cuarenta años después Miguel Ríos vuelve al Monumental. Vuelve al escenario de la Plaza de Antón Martín en Madrid que fue cine, durante buena parte de aquella época, luego teatro de musicales y en una última época la casa de la orquesta y coros de RTVE.

En realidad lo de Miguel son dos vueltas. La de pisar estas tablas del Monumental y la de volver a los escenarios después de que en su momento dijera que se retiraba. Pero, claro, el retorno es por una causa justa y solidaria: el concierto anual de la campaña "Un juguete, una ilusión", auspiciada por RNE.

O sea que a aquel "Bye bye Rios" le ha salido una continuación insospechada en forma de concierto íntimo, acústico y único. Este sábado hay cita en el Monumental y en Radio 3 que emitirá el acontecimiento.