Franz Zappa en 'Tres en la carretera'

“Frank Zappa sería un superventas si el mundo no fuera una mierda. Es el gran genio de la música del siglo XX. Avergonzaos. No tenéis ni puta idea de quién es”.

(El Gran Wyoming).

Sus encuentros con Cream, Simon and Garfunkel, Mick Jagger... con Deep Purple: de lejos y un lago de por medio. Sus enfrentamientos con la censura. Sus irónicas letras. Su visión del momento que le tocó vivir.

Este sábado 22 de noviembre a las 15.00 en Tres en la Carretera, La verdadera historia de Frank Zappa, publicado por Editorial Malpaso; con Julián Viñuales, editor, y la música incomparable, rica, viva, de Frank Zappa.