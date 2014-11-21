Bajo el ala de mi sombrero babélico

Para reinventarse, protegerse, adornarse o marcar las distancias, algunos de los usos dados al sombrero que una vez al año reúne en una fiesta a los profesionales el día de su patrona, Sta. Catalina.

Charo Iglesias, presidente de la Asociacion de Sombrereros y diseñadora de pasion, vocacion y talento; Miguel García, responsable de Fernandez y Roche, la fábrica mas importante de España y una de las mayores de Europa; Luis Bobes, "activista" que regenta Albiñanam negocio tradicional de varias generaciones; y Ana Pawlowsky, ilustre maestra sombrera.

Desde Madrid, Sevilla, Oviedo y Barcelona y del sombrero de copa al cordobés pasando por el de El Sombrerero Loco en una edición mágica. Como mágica es esta prenda y desde luego su B.S.O. Quedas invitado.