#MelocotonazoFest
- Hoy Empieza Todo elige su cartel soñado
- Nos imaginamos cuál sería el festival de festivales
GUSTAVO IGLESIAS
En estos días en los que los festivales empiezan a mostrar sus primeras cartas y a desvelar los primeros nombres que compondrán sus carteles en el verano de 2015, nos imaginamos cuál sería el festival de festivales y los oyentes de Hoy Empieza Todo eligen su cartel soñado, los artistas más deseados.
El solista que rara vez se deja ver por nuestros escenarios, la reunión imposible, el grupo legendario que interpreta su disco más emblemático, esa colaboración irrepetible e incluso esa leyenda que ya no está con nosotros pero que reaparece en forma de holograma.
Fliparse es gratis y todo es posible en #MelocotonazoFest.