En estos días en los que los festivales empiezan a mostrar sus primeras cartas y a desvelar los primeros nombres que compondrán sus carteles en el verano de 2015, nos imaginamos cuál sería el festival de festivales y los oyentes de Hoy Empieza Todo eligen su cartel soñado, los artistas más deseados.

Hoy empieza todo 1 (2012-2025) Hoy empieza todo con Ángel Carmona - #MelocotonazoFest - 20/11/14 rne audio

El solista que rara vez se deja ver por nuestros escenarios, la reunión imposible, el grupo legendario que interpreta su disco más emblemático, esa colaboración irrepetible e incluso esa leyenda que ya no está con nosotros pero que reaparece en forma de holograma.

Fliparse es gratis y todo es posible en #MelocotonazoFest.