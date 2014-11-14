Radio 3 en el I Congreso de Guitarra Flamenca

Este encuentro en torno a la guitara flamenca se celebra en la Sala Orive de la ciudad andaluza desde el miércoles 12 hasta el domingo 16 de noviembre.

El congreso se ha inaugurado con una conferencia de Manolo Sanlúcar titulada Una Manera de sentir la vida y concluye con un taller de construcción de guitarras impartido por José Rodríguez.

Participan, entre otros, artistas como Gerardo Núñez, Tomatito, Juan Manuel Cañizares, José Antonio Rodríguez, Fosforito, Niño Seve, Óscar Herrero, José Tomás, Diego del Morao, Paco Peña…

Un entorno de debate sobre la guitarra flamenca con mesas redondas y ponencias sobre sus peculiaridades, sus escuelas, sus principales intérpretes y también su historia y evolución.

En el Congreso se presta atención especial a la figura de Paco de Lucía y acuden además de destacados guitarristas del flamenco actual otros tantos especialistas de la guitarra flamenca.

Algunos de los participantes en el Congreso estarán en el programa Duendeando de Radio 3 dirigido por Teo Sánchez que se emitirá desde Córdoba el sábado 15 de noviembre a las 18.00 h con la guitarra flamenca como protagonista.