Javier Elorrieta en 'Saltamontes'

Tres son ya las obras dedicadas por Javier Elorrieta a la canción francesa en una aproximación realizada desde una perspectiva plenamente jazzística.

Rodeado siempre de algunos de los mejores músicos de Jazz de nuestro país, Elorrieta ofrece regularmente conciertos en los que constata la buena acogida por parte del público de una fórmula tan particular.

Este jueves13 de noviembre, Javier Elorrieta participa en la actual edición del Festival de Jazz de Madrid. En concreto, en un escenario tan jazzístico como es la Sala Clamores.

Aprovechamos su concierto en Madrid para charlar este miércoles en el programa con él sobre la situación del Jazz en nuestro país en estos tiempos y sobre sus proyectos musicales y audiovisuales.