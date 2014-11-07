El festival de cine de Sevilla en Radio 3

Manoel de Oliveira, Pedro Costa, Mike Leigh… los últimos trabajos de los grandes nombres de la cinematografía europea, junto a propuestas más experimentales, como las del austriaco Martin Arnold, uno de los exponentes del trabajo con found footage, a quien se dedica un ciclo.

XI Edición del Festival Internacional de Cine Europeo de Sevilla (SEFF 14). Del 7 al 15 de noviembre.

Austria es el país invitado, con casi una treintena de títulos de su cinematografía en las diversas secciones del certamen. Desde Michael Haneke o Ulrich Seidl a nuevos realizadores.

El Festival se inaugura con una gala presentada por el actor Antonio de la Torre y la proyección de la película La ignorancia de la sangre, de Manuel Gómez Pereira, portagonizada por Juan Diego Botto y Paz Vega, más Maika Makovski en la parte musical.

Música en vivo. Conciertos nocturnos: Aurora & The Betrayers+ Reyes Estrada (Dj Set), Fabuloso Combo Espectro, Cosmen Adelaida, Blacanova o John Gray, entre otros.

El Séptimo Vicio y Tres en la Carretera en directo desde Sevilla. Desde el viernes 7 al sábado 15 de noviembre.

Si te lo pierdes, de algún modo, te pierdes. ¡Encuéntrate en Sevilla!