Vive Womad Fuerteventura en Radio 3

La economía se llevó el Womad de Las Palmas de Gran Canaria en 2011, pero el empeño de los organizadores devolverá a las islas su cita con las músicas del mundo. Del 7 al 9 de noviembre, Fuerteventura recupera este festival que podrás escuchar en Radio 3. Fieles a nuestra cita con Womad, acudimos a la Isla para traerte en directo el sonido del mundo. Será en un programa especial de 22.00 a 01.00, con los comentarios de Santiago Bustamante (6x3 / Fallo de Sistema) y Leyre Guerrero (Na Na Na).

Entre los nombres que destacan en esta casi vuelta a los orígenes del Womad en Canarias están los de Arístides Moreno, Cigdem Aslan, Seun Kuti junto a Egypt 80, Argentina, The Correspondents, Arizona Baby, Julian Maeso o La Pegatina.

Después de la cita en Cáceres, no podíamos perdernos la vuelta a la comunidad canaria. Un año más nos unimos al compromiso social, los sonidos de raíz y los ritmos contemporáneos de Womad. Este año en Fuerteventura, y siempre en Radio 3.