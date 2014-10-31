El honor de las injurias en Radio 3
- El lunes 3 de Noviembre a las 20:00
- El honor de las injurias de Carlos García Alix
RADIO 3
El lunes 3 de Noviembre El séptimo en Cineteca proyectará una de las películas más queridas por El séptimo vicio, El honor de las injurias de Carlos García-Alix.
La película será presentada por el propio director de la película que mantendrá un diálogo con el público, moderado por el escritor y crítico Carlos Tejeda.
Será la primera vez que este espacio no contará con la grabación y emisión de El séptimo vicio, con lo cual la proyección comenzará a las 20:00, con la presentación, proyección y coloquio de la película.