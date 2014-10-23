'Cachitos de hierro y cromo', y Tomás Fernando Flores, director de Radio 3, Premios Pop-Eye 2014

El programa de La 2 'Cachitos de hierro y cromo', y Tomás Fernando Flores, director de Radio 3, han sido galardonados en la novena edición de los Premios Pop-Eye en el marco del Festival Cáceres Pop Art. Los galardones de la Música y la Creación Independiente se entregarán el próximo 15 de noviembre en el Gran Teatro de Cáceres.

El director de Radio 3, Tomás Fernando Flores, ha sido galardonado como periodista del año. Desde que asumió la dirección de la emisora musical y cultural de RNE, ha impulsado proyectos pioneros, como Radio 3 Extra, las aplicaciones de Radio 3 para dispositivos móviles, o el nuevo estudio de la emisora, diseñado por el artista SUSO33. Antena de Oro en 2013, Tomás Fernando Flores lleva desde 1996 al frente de 'Siglo 21', un espacio con un protagonismo especial de la música popular contemporánea más innovadora y que también tiene tiempo para la tecnología, la creatividad artística, la cultura del entretenimiento o la literatura.

'Cachitos de hierro y cromo' –premiado en la categoría de Televisión– dirigido por Jero Rodríguez y presentado por Virginia Díaz ('180 Grados'), es una muestra musical sin complejos del legado sonoro de RTVE en forma de actuaciones en plató y algún videoclip. Una polifonía de imágenes y recuerdos que cada domingo en La 2 acerca a los espectadores desde James Brown a Camela, desde Perales a REM, desde Gabinete a Violent Femmes… gracias al archivo histórico de TVE.

Otros premiados de esta edición han sido el grupo Burning a toda su trayectoria; 'Dear great canyon', de Joana Serrat, como álbum nacional; Solea Morente, como artista nacional; o 'Tú me acostumbraste', de Silvia Grijalba, en Literatura.