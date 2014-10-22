Radio 3 en Portugal con el cine documental

El cine portugués es una de las cinematografías más importantes de Europa, con una propuesta desde el cine experimental y de vanguardia muy especial y con autores que están proponiendo un estilo muy personal y muy original.

El séptimo vicio se emitirá este jueves y este viernes desde los estudios de la Radio Televisión de Portugal, con productores, guionistas y realizadores de Docs Lisboa, una de las citas más importantes del cine documental internacional.