'Time line', la obra de SUSO33 para Radio 3

La obra surge a raíz del encargo de Radio 3 para insertar una instalación pictórica en el nuevo estudio de sonido. Las particularidades sensoriales de este entorno con condicionantes delicados como la reacción del sonido en la pintura se deciden incorporar al espíritu de la pieza.

Time line habla de los efectos sinestésicos que la radio genera en nuestra mente a través de la música y la palabra. El oyente termina percibiendo imágenes, colores, formas y texturas. También se homenajea la tradición de correspondencias entre pintura y música que tuvo su punto álgido en las vanguardias.

Los colores se traducen en notaciones musicales, las frecuencias sonoras en ritmos cromáticos, y ambos generan efectos físicos en nuestro cuerpo.

Pintura y sonido En la instalación pictórica, algunos motivos utilizados, como el skyline de la ciudad o las presencias (rastros humanos), pertenecen al imaginario clásico de SUSO33, que aquí mutan en otros elementos según el punto de vista y la distancia adoptados por el espectador. Zona Extra Time Line - Making of de la obra de SUSO33 rtve play La línea de tiempo se torna skyline urbano o frecuencia de vúmetro de sonido. Y la figura humana, las presencias, se disponen en el pentagrama de líneas de tiempo a modo de corcheas y semicorcheas humanizadas. Línea de tiempo, frecuencia sonora, gráfica de sonido, skyline pentagramal, banda de frecuencia, partitura espacial, manchas de color, conviven en la mente del que percibe.