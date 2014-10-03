Radio Exterior de España suprime su emisión en Onda Corta.

La recepción de Radio Exterior, con mejor calidad de sonido y sin cortes, se recibirá a través de los satélites, Internet y la Televisión Digital Terrestre.

En los satélites, para Europa con el Astra 1 M, Posición Orbital: 19,2º Este; Frecuencia 11.626,50 Mhz y polarización vertical.

Para América del Sur con el Hispasat 1E, Posición Orbital: 30º Oeste, Frecuencia 12.052 Mhz y polarización vertical.

Para América del Norte con el Intelsat Galaxy 23, Posición Orbital: 121º Oeste, Frecuencia 4.191,35 Mhz y polarización vertical.

Para Asia y Oceanía con el Asiasat 5, Posición Orbital: 100,5º Este, Frecuencia 4.000 Mhz y polarización horizontal.

Y para África con el Eutelsat 5 Posición Orbital: 5º Oeste, Frecuencia 4.000 Mhz y polarización circular.

Además de la recepción por satélite, con cobertura en todo el mundo, se puede escuchar la emisión en directo de Radio Exterior a través de su página web, http://www.rtve.es/radio/radio-exterior/

Nuestra programación seguirá emitiéndose en España a través de la TDT en su múltiplex RGE 1.

Por lo tanto Radio Exterior moderniza sus emisiones con mejor calidad de sonido ofreciendo su programación a través de los satélites, Internet y la TDT.