Radio Clásica estrena temporada con un nuevo formato

Radio Clásica estrena temporada este miércoles, 1 de octubre, y lo hace reestructurando en parte su parrilla, pero manteniendo la esencia característica de la emisora.

Una de las grandes apuestas es Sinfonía de la mañana, el programa matinal que comenzará a las 8 y finalizará a las 12:30h. Una sinfonía de voces con una esmerada selección musical durante las tres primeras horas que desembocará en un concierto diario, de 11 a 12:30h.

Las novedades llegan de la mano de Atlas 2015, en el que se recorrerán orígenes y destinos, un mapamundi de músicas sin fronteras y caminos cruzados, Discursos, con conferencias y entrevistas de grandes expertos en música, y El órgano, que pretende poner en valor a este instrumento, en ocasiones desplazado.

Los conciertos siguen teniendo una gran presencia en la programación, tanta que se añade el matinal diario. Los espacios dedicados a los conciertos de la Unión Europea de Radiotelevisión, la Orquesta y Coro de RTVE, la Orquesta Nacional y la Orquesta Sinfónica de Barcelona mantienen sus horarios.

Vuelven a la sintonía de Radio Clásica La hora azul, La dársena, Viaje a Ítaca y Los clásicos, aunque con leves variaciones en sus horas de emisión.

Programas longevos de la emisora se mantienen, como Correo del oyente, Grandes ciclos, Gran Auditorio, Fila cero, El mundo de la fonografía o El fantasma de la ópera. En todos seguirán al frente sus directores y presentadores habituales.

Las noches de los días laborable seguirán comenzando con Jazz porque sí y Nuestro flamenco, a los que se sumarán espacios ya consolidados como La casa del sonido o Jam Session.

Durante el fin de semana retoman su presencia los temáticos La zarzuela, América mágica, Contra viento y madera, Música viva, Ars sonora, Trémolo, El oído atento, En otros lugares, La guitarra, Ars canendi, La riproposta, Músicas de tradición oral y Los colores de la noche.

Se rescatan asimismo los espacios Vamos al cine, Vamos al teatro, Audiovisión, Melodías de comedia y Temas de música, que formaron parte de la programación en pasadas temporadas.

Todos los detalles podrán consultarse en la página web y en las cuentas de Facebook y Twitter de Radio Clásica.