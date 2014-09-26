Homenaje a Joe Sample en 'Saltamontes'

El músico que este viernes protagoniza todos los minutos de Saltamontes es Joe Sample, el pianista tejano que durante más de cuatro décadas impulsó una de las formaciones determinantes en el capítulo Soul-Funk-Fusión del Jazz moderno.

Su producción es ingente, sin contar las numerosísimas colaboraciones llevadas a cabo con artistas que siempre resultaron ser sus amigos. El éxito de Sample superó en muchas ocasiones barreras estilísticas, manteniendo siempre la elegancia y las altas miras desde el punto de vista espiritual en sus composiciones, a pesar de haber sobrepasado ciertos límites de comercialidad en distintos momentos de su producción.

Hace dos años Saltamontes dedicó una emisión especial del viernes a su formación de los Crusaders y este viernes, lamentablemente, hemos de hacer balance de su carrera particular al habernos dejado, hace sólo unos días, cuando contaba 75 años. Su vida ha sido el reflejo de la mejor tradición musical norteamericana.