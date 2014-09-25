Radio 3 en el festival Tribu
- Escucha Turbo 3 a las 18 h.
- Entrada libre hasta completar aforo
El año pasado en Turbo 3 fuimos testigos y padrinos de la primera edición del Tribu, joven pero recomendable festival burgalés que aúna con gusto y estilo música, arte y gastronomía.
Por eso, nos alegramos especialmente de ver que esta semana se celebra su segunda edición, en cuyo cartel figuran flamantes nombres como los de Guadalupe Plata, Joe La Reina o Mendetz.
Y no sólo estamos encantados de verlo, sino también de participar nuevamente en el festival realizando una sesión especial de Viernes eléctrico desde Burgos a la que estás invitado.
Este viernes 26 a las 18:00 horas estaremos en directo en el Centro de Arte Contemporáneo Caja de Burgos (CAB), donde te esperamos para bailar, saltar y cantar durante una hora repleta de cañonazos electrizantes. La entrada es libre hasta completar aforo. ¡Vente al Tribu con Turbo 3!