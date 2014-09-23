Radio 3 en el Festival de Jazz de Yecla

Discópolis Discópolis 8715 - Colina, Miralta y Sambeat - 25/09/14 rne audio

De martes 23 a domingo 28 se celebra en Yecla la XIII edición del festival de jazz. En la ciudad murciana se van a dar cita algunos de los más sobresalientes músicos españoles de jazz como el trompetista David Pastor o el saxofonista Perico Sambeat, ambos valencianos internacionales, con sus respectivos combo.

También el pianista cubano y madrileño de adopción Ivan Melón Lewis o el grupo Funny Freedonia. Para el fin de semana se esperan los artistas locales y la Orquesta Youkali que puede ser todo un acontecimiento memorable por la ingente nomina de artistas que posee el sello.

Discópolis estará allí haciendo cuatro programas en directo y grabando todos los conciertos para su posterior emisión.