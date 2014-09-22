Sidonie y Angel Stanich estrenan la nueva temporada de 'Los Conciertos de Radio 3'

La 2 y Radio 3 estrenan esta madrugada una nueva temporada de 'Los Conciertos de Radio 3', el único programa musical diario de la televisión española que con esta inaugura su 16ª temporada. Será con una nueva entrega de 'Entreacústicos', el espacio en el que un artista conocido apadrina a una banda o solista y comparten canciones y charla.

Los invitados esta noche serán Sidonie y Ángel Stanich, un encuentro único en el que se cruzarán los nuevos álbumes de la banda barcelonesa y el cantautor lisérgico. 'Sierra y Canadá' y 'Camino Ácido' sonarán juntos y por separado en una oportunidad única de escuchar casi mezcladas a dos propuestas tan diferentes. Será en La 2 a la 1:30 de la madrugada, y en Radio3 a las 2:00.