Babel tangerina

Limbo, ciudad libre, refugio de escritores y artistas como Paul Bowles y la generación Beat al completo sin olvidar a los Stones, Tánger languidece.

Tanjazz, un insólito Festival de Jazz, del 10 al 14 del mes en curso, la devolvió a la vida en un antiguo palacio oriental reconvertido por las instituciones italianas. Para ello, Philipe Lorin, su director, diseñó un sofisticado programa de "Leyendas de ayer y mañana".

Nombres míticos como Louis Armstrong o Louis Jordan convenientemente homenajeados por Lillian Boutté o el Drew Davis Rhythm Combo entre una larga lista.

Las apuestas del mañana dentro del más amplio espectro del tsunami flamenco blues de Buika a la elegancia suprema de Cecile Mc Lorin Salvant, pasando por Craig Sutton, más conocido por The Flamenco Thief, inclasificable.

Tánger, la ciudad que hablaba español, por unos días habló un universal lenguaje, el de la música, y materializó un babélico sueño de libertad.Te lo ofrecemos en exclusiva.