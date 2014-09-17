Supersubmarina presenta 'Viento de cara', su nuevo disco, en concierto en Radio 3

El pasado viernes, Chino, cantante de Supersubmarina, atendió los teléfonos de Hoy Empieza Todo para hablar de "Algo que sirva como luz". Es una de las canciones que se incluyen en Viento de cara, cuya edición se espera para el 23 de septiembre.

En la conversación, una cosa llevó a la otra, y la charla desembocó en un trato: Supersubmarina presentaría las canciones de su disco en Radio 3 antes de que se edite el disco. Sólo quedaba encontrar fecha, ciudad y ubicación.

Este viernes 19 de septiembre a las 18.00, Supersubmarina ha interpretado canciones de su Viento de cara en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en un programa especial de entrada gratuita hasta completar aforo.

Supersubmarina en Radio 3. Lo prometido es deuda.