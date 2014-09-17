Planeta Omega
- Dimecres de 22h a 23h
- Escolta els àudios A la Carta
Programa dedicat a la música i la cultura flamenca i als seus derivats: des de les músiques del món dels més diversos estils (música sufí, hindú, gipsy, balcànic, etc.) fins a les sonoritats mediterrànies (valencianes, mallorquines…) i altres lectures més contemporànies: la rumba, el blues, el rock, el jazz, l’electrònica.
El propòsit i la inspiració d’aquest programa parteix del concepte flamenc que va definir la personalitat heterodoxa i genial del cantaor Enrique Morente. El propi títol “Planeta Omega�� és una clara al·lusió a l’obra de Morente –“Omega”–, on va conjugar el cante jondo amb la poesia de Lorca, les cançons de Leonard Cohen i l’acompanyament musical del grup de rock Lagartija Nick. Una proposta que ha esdevingut un dels cims del flamenc contemporani i va marcar un abans i un després en la història del gènere.
Un programa que no existeix a la graella de cap emissora del país i cobrirà un sector d’audiència I de creadors que actualment es troben desatesos. Una situació realment incomprensible si es te en compta l’impuls que Catalunya ha concedit a la cultura flamenca amb figures històriques com la bailaora Carmen Amaya i exponents renovadors com Miguel Poveda, Mayte Martín, Chicuelo, Duquende, Cañizares, Ginesa Ortega, Blas Córdoba i Juan Ramon Caro, entre molts d’altres.
El propòsit és combinar aquestes propostes amb artistes en català que beuen de fonts similars com per exemple Maria del Mar Bonet, Miquel Gil, Carles Dènia, Las Migas, El Botifarra i determinades formacions de l’escena rumbera. Com un exemple més dels vasos comunicants que uneixen tradicions, cultures i llengües.