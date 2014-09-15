Especial Dorival Caymmi en Radio 3

Hace cien años, el 30 de abril de 1914, nacía en Salvador de Bahía uno de los mayores compositores de la historia de Brasil: Dorival Caymmi. Creador de clásicos como "Samba da minha terra", "Saudade da Bahia", "Rosa morena"... Muchas de sus poco más de 100 canciones forman parte del patrimonio de la música popular.

Canciones que han grabado, entre otros, João Gilberto, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa o Maria Bethânia. Ya en los años treinta, antes de partir para Hollywood, Carmen Miranda había llevado al éxito "O que é que a baiana tem?!" (¿Qué es lo que tiene la bahiana?). También se han acercado a la seminal obra de Dorival Caymmi cantantes de jazz como Sarah Vaughan y músicos como Carlos Santana.

El genio de la raza Amigo del escritor Jorge Amado, que le consideraba el cantor de los encantos de Bahía, Dorival Caymmi fue un pionero al que, pese a no haber estudiado música, le gustaban las armonías complejas y que, ya en 1959, había grabado un disco sólo con guitarra y voz. Caetano Veloso escribió hace unos meses en una de sus columnas dominicales: "João Gilberto me dijo que mirara siempre hacia él, que él era el genio de la raza. Una lección permanente. No por nada es folclor y sofisticación urbana". Antonio Carlos Jobim dijo de Caymmi que le parecía infinito como el mar al que cantó y para Pablo Neruda, con su voz dulce y profunda, Caymmi llevaba su saudade de Bahía por todo el cielo de Brasil.