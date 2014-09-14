La gran fiesta de Beck en el Dcode 2014

Claro que había ganas de verle de nuevo en directo. Era su único concierto aquí. Y Beck ofreció ese paseo por tanto álbum y tan ecléctico (rock, soul, pop, folk, hip hop) como hay en su discografía.

Ya es un dato arrancar con 'Devil's haircut' y a las terceras de cambio soltar 'Loser'. Apenas en la recta final de su hora y media de actuación y antes de los bises con catarata de guiños a canciones de la historia de la música contemporánea (Beatles, Blur, Stones, antes...Donna Sumer para emparejar su 'Think i´m in love' con 'I feel love') se detuvo en su vigente 'Morning phase'. Siete músicos sobre el escenario ofrecieron uno de los mejores conciertos del DCode.

Festivales Festival Dcode 2014 - Jake Bugg - 15/09/14 rne audio

Y de la cabeza de cartel internacional a la nacional. Nuestros Vetusta Morla tenían una nueva oportunidad para mostrar 'La deriva' después de lo de La Riviera de meses atrás.

Pucho y compañía articularon un setlist en donde no faltó ninguno de aquellos hits de su época casi maquetera antes de que llegara su primer largo 'Un día en el mundo'. Pararon en 'Mapas', también, claro, y les dieron a sus seguidores la buena noticia de que el 23 de mayo se atreven con el Palacio de los Deportes.

Si la primera parte de la noche volvía a saldarse con otro éxito de Jake Bugg, basado en su candorosa sencillez y facilidad para atrapar (como ya ha hecho en el FIB antes).

Luego seguiría la jornada tras los dos cabezas de cartel con el éxito de La Roux con su reciente 'Trouble in paradise' como credencial y ese ramalazo a tantas influencias digeridas y adaptadas a su propio estilo por la elegante Ellie Jackson.