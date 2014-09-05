Especial 'Turbo 3' desde el festival Ebrovisión con Second y Jack Knife en concierto

Este viernes 5 te invitamos a vivir en directo una sesión especial de Turbo 3 desde el festival Ebrovisión, que celebra este año su decimocuarta edición con un suculento cartel en el que encontramos nombres como los de Vetusta Morla, Kakkmaddafakka, Izal, Polock, Ángel Stanich, We Are Standard, Mucho, Reptile Youth o French Films.

Julio Ródenas conducirá un programa especial a las 18:00 horas desde la sala La Fábrica de Tornillos de Miranda de Ebro, donde contaremos con las actuaciones en directo de Second y Jack Knife.

Jack Knife presentarán en exclusiva para Turbo 3 uno de los temas de su nuevo EP, material que acaban de grabar con la producción artística de José Chino de Supersubmarina. Por su parte, Second, prometen ofrecer un acústico muy especial, perfecto como previa para su actuación en el festival.

Si quieres empezar a calentar motores para el Ebrovisión, ya sabes: vente este viernes 5 a La Fábrica de Tornillos de Miranda de Ebro. Te esperamos a las 18:00. La entrada es libre.