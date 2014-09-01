Nueva temporada en Radio 3
- El Dj Henry Saiz se une a la programación con El Laberinto
- Novedades en el sábado con Router y Lapsus
Esta es la única emisora en la que no suena siempre la misma canción. Una emisora hecha por personas, no por ordenadores. Un medio de comunicación dedicado con pasión a la cultura y a la creatividad. A desarrollar formatos y nuevos modos de comunicación innovadores como Radio 3 Extra, Radio 3 HQ en nuestro canal de la TDT o la APP de Radio 3 para móviles y tabletas.
Para la nueva temporada en Radio 3 tenemos preparadas muchas sorpresas. Compartiendo contigo eventos, música en directo y festivales que estamos preparando. Ofreciendote información sobre todo el paisaje cultural como solo Radio 3 lo hace. Con entretenimiento activo y contemporáneo.
Entre los programas nuevos que estrenamos esta temporada te recomendamos El Laberinto de Henry Saiz. Cada viernes de 1 a 2 de la madrugada, el Dj y productor Henry Saiz te invita a recorrer un laberinto de músicas y conceptos. Un viaje sonoro sin prejuicios en el que tienen cabida todos los estilos de cualquier época con especial protagonismo de la electrónica en todas sus formas. Invitados, temas inéditos y sesiones en exclusiva a cargo de artistas internacionales son algunas de las sorpresas que esperan en cada recodo de este laberinto.
Sábados de novedades
Los sábados, a las 7 de la tarde, estrenamos Router con Paloma Cortina. Para conocer y descubrir todo aquello en lo que puedes hacer click. Sendas virtuales y debates globales, la vida online en un programa. Los fenómenos virales que se desarrollan a una velocidad vertiginosa. Hablamos de producciones que sólo tienen vida en la red.
También los sábados, a las 8 de la tarde, llegará Lapsus con Carles Guajardo (bRUNA), Albert Salinas (Wooky) y Albert Miralles (Lester). Ellos seleccionan las propuestas musicales más arriesgadas y excitantes del momento; haciendo especial hincapié en la floreciente escena nacional de músicas innovadoras y ofreciendo exclusivas actuaciones en directo desde los estudios de Radio 3 en Barcelona.
Nuevos programas, mismo espíritu
Además, las nuevas propuestas y secciones que incluirán esta nueva temporada los programas de Radio 3 y Radio 3 Extra. Nuevas ideas, emociones y propuestas para gente con personalidad y criterio propio.
Radio 3, la que nos identifica como oyentes al mismo tiempo, nos hace diferentes. Alimentando nuestra curiosidad. Con música de calidad, presentada por los mejores especialistas. Diversidad, creatividad, cultura y responsabilidad social. Porque eres lo que escuchas, eres parte de la experiencia Radio 3.