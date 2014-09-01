Esta es la única emisora en la que no suena siempre la misma canción. Una emisora hecha por personas, no por ordenadores. Un medio de comunicación dedicado con pasión a la cultura y a la creatividad. A desarrollar formatos y nuevos modos de comunicación innovadores como Radio 3 Extra, Radio 3 HQ en nuestro canal de la TDT o la APP de Radio 3 para móviles y tabletas.

Para la nueva temporada en Radio 3 tenemos preparadas muchas sorpresas. Compartiendo contigo eventos, música en directo y festivales que estamos preparando. Ofreciendote información sobre todo el paisaje cultural como solo Radio 3 lo hace. Con entretenimiento activo y contemporáneo.

Entre los programas nuevos que estrenamos esta temporada te recomendamos El Laberinto de Henry Saiz. Cada viernes de 1 a 2 de la madrugada, el Dj y productor Henry Saiz te invita a recorrer un laberinto de músicas y conceptos. Un viaje sonoro sin prejuicios en el que tienen cabida todos los estilos de cualquier época con especial protagonismo de la electrónica en todas sus formas. Invitados, temas inéditos y sesiones en exclusiva a cargo de artistas internacionales son algunas de las sorpresas que esperan en cada recodo de este laberinto.

Sábados de novedades Los sábados, a las 7 de la tarde, estrenamos Router con Paloma Cortina. Para conocer y descubrir todo aquello en lo que puedes hacer click. Sendas virtuales y debates globales, la vida online en un programa. Los fenómenos virales que se desarrollan a una velocidad vertiginosa. Hablamos de producciones que sólo tienen vida en la red. También los sábados, a las 8 de la tarde, llegará Lapsus con Carles Guajardo (bRUNA), Albert Salinas (Wooky) y Albert Miralles (Lester). Ellos seleccionan las propuestas musicales más arriesgadas y excitantes del momento; haciendo especial hincapié en la floreciente escena nacional de músicas innovadoras y ofreciendo exclusivas actuaciones en directo desde los estudios de Radio 3 en Barcelona.