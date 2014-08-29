Vetusta Morla presenta disco y visita HET en el arranque de temporada de Radio 3

Vetusta Morla arrancará la nueva temporada de Radio3, visitando Hoy Empieza Todo el próximo lunes 1 de septiembre a las 08:00. La música cerró las grietas que abrió la tierra. Esta es la historia que cuenta el libro que se encuentra dentro del disco y DVD de Vetusta Morla.

Un terremoto de magnitud 5.1 abrió las entrañas de parte de la ciudad de Lorca. Entre ellos, el Conservatorio Narciso Yepes. Una piedra angular de la música en la zona que se resquebrajó.

La música creó el material más duro para edificarlo. La unión entre la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y Vetusta Morla. Una historia que terminará con un final feliz: la reapertura del Conservatorio y la edición en formato físico de los conciertos registrados en el Auditorio Victor Villegas de Murcia.

"Los días raros" es uno de los temas que Vetusta Morla tocó con la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y que presentan ahora en formato digital:

Canciones recomendadas Vetusta Morla - Los días raros rne audio

De ello hablarán Vetusta Morla en el inicio de temporada de Radio3 que arrancará el próximo lunes con los ingredientes de una radio única. Estamos preparados. Te esperamos.