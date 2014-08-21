Los rugidos del Rototom en Radio 3

Escucha la primera jornada del Festival Rototom 2014 en Radio 3:

Festivales Festival Rototom 2014 - 22/08/14 rne audio

Consol Sáenz (El Gran Quilombo) y Miguel Caamaño (Alma de león) comandarán dos especiales de 4 horas las dos últimas jornadas de este Festival que cumple una nueva edición en España con el lema de “We have a dream”.

Emitiremos conciertos, pero también habrá hueco para recordatorios de lo que han sido los días anteriores en dicha parcela musical, entrevistas a los auténticos protagonistas de un Festival tan especial y glosas de las diversas áreas que lo componen (Reggae University, Foro Social, African Village...).

Uno de los momentos más esperados será la actuación por primera vez en España de Ms. Lauryn Hill, ex integrante de The Fugees y entregada al reggae desde siempre y más, si cabe, desde su matrimonio con uno de los hijos del gran Bob Marley.

El reggae confirma con esta edición su eclosión y crecimiento en nuestro país y el estado de salud inmejorable que está viviendo hoy por hoy. Buena prueba de ello será la presencia de artistas españoles como Rapsus Klei, Ras Kuko, Rampalion o Malaka Youth, síntoma evidente de que la música jamaicana tiene un buen reflejo en nuestro país.

Radio 3 estará presente en Benicassim con su despliegue técnico habitual para demostrar una vez más que “Eres lo que escuchas” y retransmitirá la señal de uno de los Festivales que protagonizan la actualidad musical cada verano.