FIB inaugura su vigésima fiesta
- Primera jornada de FIB 2014 marcada por el baile
- Klaxons y Ellie Goulding ponen en pie el recinto
- Hoy a partir de las 21 horas en directo
El jueves de FIB ha sido, tradicionalmente, una jornada de cartel más escaso, y el de esta vigésima edición ha seguido la norma. Solo dos de los tres escenarios activos y apenas una docena de nombres en el horario, pero qué nombres.
Mucho pueden alardear de haber estrenado el escenario Maravillas en esta edición de cumpleaños, y de ser de los muy pocos grupos nacionales que lo pisarán. Cuando empezaba a caer el sol le ha tomado el relevo James. Tim Booth y los suyos son también parte de esa historia del FIB encabezando la edición de 2001 con un concierto memorable. Este año llegaban para presentar La Petite Morte y algunas de esas melodías pop maravillosas que llevan firmando treinta años.
Pero el público estaba esperando al tandem que ha centrado la noche de jueves en el escenario Maravillas. Los primeros han sido Klaxons con toda la intención de sacudir a quien les escuchara. Primer arma para ello: Atlantis to Interzone. Y de ahí al elenco de canciones de pop electrónico que componen su nuevo disco Love Frecquency, con las que han terminado de incendiar el recinto.
Y también con pop, pero lindando con el dance, Ellie Goulding ha mantendio bien en alto la fiesta fibber. Sin parar de saltar y bailar en ningún momento y casi enlazando todas las canciones, ha desplegado muchos de los enérgicos cortes que componen Lights y Halcyon Days.
Viernes FIB
Desde las 21 horas, Radio 3 retransmitirá en directo la segunda jornada de este vigésimo aniversario del FIB. Dos claroa protagonistas para este viernes: Paul Weller y Kasabian. También será el turno de Jake Bugg, Tame Impala, Manel, Of Montreal o Albert Hammond Jr.