FIB inaugura su vigésima fiesta

El jueves de FIB ha sido, tradicionalmente, una jornada de cartel más escaso, y el de esta vigésima edición ha seguido la norma. Solo dos de los tres escenarios activos y apenas una docena de nombres en el horario, pero qué nombres.

Festivales FIB 2014 - Aurora, Mucho, Persons rne audio

Mucho pueden alardear de haber estrenado el escenario Maravillas en esta edición de cumpleaños, y de ser de los muy pocos grupos nacionales que lo pisarán. Cuando empezaba a caer el sol le ha tomado el relevo James. Tim Booth y los suyos son también parte de esa historia del FIB encabezando la edición de 2001 con un concierto memorable. Este año llegaban para presentar La Petite Morte y algunas de esas melodías pop maravillosas que llevan firmando treinta años.

Festivales FIB 2014 - Klaxons rne audio

Pero el público estaba esperando al tandem que ha centrado la noche de jueves en el escenario Maravillas. Los primeros han sido Klaxons con toda la intención de sacudir a quien les escuchara. Primer arma para ello: Atlantis to Interzone. Y de ahí al elenco de canciones de pop electrónico que componen su nuevo disco Love Frecquency, con las que han terminado de incendiar el recinto.

Festivales FIB 2014 - John Gray rne audio

Y también con pop, pero lindando con el dance, Ellie Goulding ha mantendio bien en alto la fiesta fibber. Sin parar de saltar y bailar en ningún momento y casi enlazando todas las canciones, ha desplegado muchos de los enérgicos cortes que componen Lights y Halcyon Days.

Festivales FIB 2014 - Gaf y la Estrella de la Muerte, El Pardo rne audio