Radio 3 Extra estrena 'Nordiscos'

Este verano Radio 3 Extra te invita a descubrir las músicas que nos llegan desde el norte de Europa.

Una serie conducida por Ángel Carmona para explorar el pop, en todas su variantes y estilos, creado en los países escandinavos.

Nordiscos lo podrás escuchar, descargar y compartir todos los jueves en Radio 3 Extra.

Nombres como los de Ann See, The Tallest Man On Earth, Satellite Stories, Turboweekend, Emil Jensen, Lydmor o Bjorns Vänner vienen a demostrar la vitalidad de la música popular sueca, noruega, danesa, islandesa y finlandesa.

La música de las tierras frías del norte para el verano de Radio 3 Extra. La magia de uno de los nuevos epicentros de la cultura pop mundial.