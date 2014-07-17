Radio 3 Extra estrena 'Nordiscos'
- Un espacio de Ángel Carmona dedicado al pop escandinavo
- Todos los jueves podrás escucharlo y compartirlo en Radio 3 Extra
RADIO 3
Este verano Radio 3 Extra te invita a descubrir las músicas que nos llegan desde el norte de Europa.
Una serie conducida por Ángel Carmona para explorar el pop, en todas su variantes y estilos, creado en los países escandinavos.
Nordiscos lo podrás escuchar, descargar y compartir todos los jueves en Radio 3 Extra.
Nombres como los de Ann See, The Tallest Man On Earth, Satellite Stories, Turboweekend, Emil Jensen, Lydmor o Bjorns Vänner vienen a demostrar la vitalidad de la música popular sueca, noruega, danesa, islandesa y finlandesa.
La música de las tierras frías del norte para el verano de Radio 3 Extra. La magia de uno de los nuevos epicentros de la cultura pop mundial.