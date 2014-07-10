El festival Cruïlla de Barcelona en Radio 3

Cualquier aficionado a la música sabe de la ardua labor que supone decidirse por un festival u otro. Afortunadamente nuestro país se ha recuperado en poco tiempo aquel desierto cultural y musical que nos tocó vivir hace ahora ya algunos años y el problema ahora es cómo organizarnos con una mano en la cartera y la otra en la agenda para no perdernos el "mejor" festival del verano.

Si os pensáis que los de Radio 3 tenemos la fórmula estáis muy equivocados, tenemos nuestras dudas respecto a dónde hemos de acudir y nuestro deseo de estar en todos los sitios a la vez.

A veces sin embargo las cosas se simplifican y un mismo festival nos permite degustar la variedad musical en toda su diversidad, y hacerlo de manera cómoda, agradable y a la vez urbana.

Uno de esos eventos es el Cruïlla BCN y allá que nos vamos los de Radio 3 este fin de semana. Vamos a ver y a escuchar y, por supuesto, transmitir por nuestra emisora los conciertos de personal como : Macklemore & Ryan Lewis, Calle 13, Band of Horses, The Selecter, María Rodés, Emir Kusturica...porqué sí, todos ellos están en el mismo festival, y también Jack Johnson, Tinariwen, Angus & Julia Stone, ZA!, La M.O.D.A, Violadores del Verso y muchos, muchos más...tantos y tan diferentes que los reencuentros y las sorpresas están garantizadas los próximos días 11, 12 y 13 de julio en el Parc del Fórum de Barcelona.

Allí estaremos los de Radio 3 el viernes y el sábado desde las 21:00 a las 02:00 h de la madrugada, dándolo todo, dándotelo todo, como los del CRUÏLLA. ¡No te lo pierdas!