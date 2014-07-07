El Vida Festival en Radio3

Imagina ver a Silvia Pérez Cruz y a Refree en un bosque o a The Parrots pegando guitarrzos de madrugada entre árboles. Estas serían dos de las maneras de definir el Vida Festival que se ha inaugurado este fin de semana en Vilanova i la Geltrú.

Tras diez años de experiencias en un escenario marítimo junto a un faro, los responsables del Faraday festival apostaron por crecer y fueron al otro extremo, al de la montaña, haciendo que varios de los escenarios se realicen dentro del bosque y sobre los grandes germinen grandes apuestas como Rufus Wainwright, Yo la Tengo o Lana del Rey que, sin lugar a dudas, fue la que más audiencia y curiosidad concitó, aunque no muestra realmente la línea editorial de un festival que arrancó anunciando a M Ward y que ya ha confirmado a Andrew Bird para la próxima edición.

Este lunes, a las 16, Radio 3 te ofrece un jugoso resumen del festival.