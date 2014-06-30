Anem d'estiu un programa de Ràdio 4 presentat i dirigit per Goyo Prados
Anem d'estiu
- De dilluns a divendres de 9.00h a 13.00h
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ANEM D'ESTIU - RTVE.es
Anem d'estiu és el magazine estiuenc d'entreteniment de Ràdio4, amb un grapat de propostes culturals, socials, d'oci, gastronomia i actualitat. Un programa presentat i dirigit per Goyo Prados que té per objectiu fer-vos els mesos d'estiu una mica més fresquets, amb una bona dosi de bon humor i energia. Perquè l'estiu és alegria, i què pot ser millor que compartir-la a través de la ràdio? Acompanyeu-nos!