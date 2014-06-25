Directe 4.0 programa de Ràdio 4 dirigit i presentat per Xantal Llavina

Celebrem 700 programes al Directe 4.0 de Ràdio 4

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Equip Directe 4.0
DIRECTE 4.0 - RTVE.es

Aquest dimecres 25 de juny celebrem 700 programes i com sempre teniu 4 raons per escoltar el Directe 4.0 de Ràdio 4:

Raó número 1: Entrevistarem a Marc Carmona i Ricard Muñoz, els respectius entrenadors del Barça de futbol sala i hoquei patins.

Raó número 2: Ens acompanyarà el nostre naturòpata de capçalera l’Albert Rami que ens explicarà mètodes per viure de manera molt més saludable a “Rami Remeis”. Amb l’Enric Cambray coneixerem les novetats de l’escena teatral catalana a la seva secció “Escena 4.0”.

Raó número 3: Durant tot el programa tindrem tres actuacions musicals en directe... ens acompanyaran Elena Gadel,  Lídia Guevara i el grup Deu de Veu.

Raó número 4: Al Yes Weekend! tindrem la visita de Mireia de la Torre de LIVING MODA...

I tancarem el programa amb la ciència del Dani Jiménez i la seva secció “Ciència per a Gent de Lletres”!

Com sempre… premis i concurs al Directe 4.0 de Ràdio 4... Especial 700 programes !!!