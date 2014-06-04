Grecia y su folclore ocupan este miércoles nuestras 'Músicas de tradición oral'

Grecia va a ser la protagonista en las Músicas de tradición oral de este miércoles.

Grecia, cuna de la civilización occidental y también, a lo largo de los siglos, punto de encuentro entre Oriente y Occidente. En esta ocasión escucharemos música popular procedente del país heleno desde muy distintas grabaciones.

Desde los tópicos más comunes de su música a autores, con nombre y apellidos, que constribuyeron a la creación de nuevos géneros que hoy son ya llamados tradicionales.

Músicas de tradición oral se emite los miércoles a las 23 horas, con Gonzalo Pérez Trascasa.