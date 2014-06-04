Falla, Albéniz, Villa-Lobos, Brower y Dowland desde Rumanía en 'Gran auditorio'

Este miércoles a las 16 horas -las 15h en Canarias-, el espacio Gran auditorio emitirá el concierto que tuvo lugar en la Biblioteca Nacional de Bucarest, en Rumanía, el 17 de noviembre de 2012.

Los guitarristas Serghei Manaf, Tudor Niculescu y Catalin Stefanescu protagonizaban una sesión en la que abordaban páginas firmadas por Falla, Albéniz, Villa-Lobos, Brower y Dowland, entre otros autores.

Gran auditorio se emite de lunes a viernes a las 16.00h, con Roberto Mendès.