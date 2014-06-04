El compositor austriaco Émile Jaques-Dalcroze es el 'raro' elegido este miércoles

El compositor austriaco Émile Jaques-Dalcroze es a quien le dedicamos este miércoles el tiempo de Los raros.

Austriaco, aunque de origen suizo, Jaques-Dalcroze nació en Viena en 1865 y murió en Ginebra en 1950. En el conservatorio de esta última ciudad fue donde comenzó sus estudios musicales y también en Ginebra debutó con su ópera cómica: La soubrette.

Pasó unos años en París y Viena donde estrenó varias óperas más hasta que finalmente fijó su residencia en Ginebra. Allí, se le nombró profesor del conservatorio.

Jaques-Dalcroze inició un estudio sobre los problemas del ritmo en sus manifestaciones plásticas y sonoras y comenzó una serie de conferencias para explicar su método. Al mismo tiempo, desarrollaba una interesante producción musical como creador con páginas dedicadas a la música escénica, de cámara y canciones.

Los raros se emite los miércoles a las 18.00h, con Juan Manuel Viana.