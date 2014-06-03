Músicas de la risa, el buen humor y el regocijo este martes en 'Música antigua'

Tras varias semanas de programas dedicados a las lágrimas y al llanto, este martes, por fin,vamos a dedicar nuestro tiempo de Música antigua a un sentimiento radicalmente distinto.

Justo a lo contrario. Porque hoy vamos a adentarnos en el mundo de la risa, el buen humor y el desenfado. Y es que muchas han sido las páginas escritas para causar regocijo y alegría en quien las escuche. Hoy tendremos algunas de ellas.

Música antigua se emite los martes a las 18.00h, con Sergio Pagán.