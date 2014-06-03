El impacto del jazz en España con el piano de Albert Nieto desde la Juan March

El ciclo Jazz impact de la Fundación Juan March explora compositores europeos y americanos atraídos por los elementos del jazz que aparecieron en el siglo XX y que integraron en sus obras.

Este miércoles, a partir de las siete de la tarde –las seis en Canarias-, Albert Nieto al piano interpreta a Gershwin, Guinjoan, García Laborda, Bertran y Cazurra, entre otros.

Albert Nieto se formó con Ramón Coll, Albert Atenelle, Christopher Elton, Maria Curcio y especialmente con Rosa Sabater y Frédéric Gevers. Ha colaborado como solista con diversas orquestas (Bilbao, Barcelona, Baleares, Vallès, Belgrado...) y en múltiples agrupaciones camerísticas (Joan Enric Lluna, Jaime Martín, Asier Polo, Santiago Juan...) y es fundador del Montsalvatge Piano Quartet y del Trio Gerhard; con esta última formación ha realizado grabaciones discográficas monográficas de los compositores Granados, Gerhard y Montsalvatge. Con diversos intérpretes ha grabado la integral de las Sonatas de Salvador Brotons, así como obra camerística de compositores vascos. Junto a Virtudes Narejos ha grabado la integral pianística de Angel Oliver.

Ha tocado en los festivales de San Sebastián, Granada, Santander, Perelada, Fundación March, Burdeos... y ha estrenado más de 50 obras de compositores españoles, muchas de las cuales ha grabado en disco. Es autor de cuatro libros: La digitación pianística, Contenidos de la técnica pianística, El pedal de resonancia: el alma del piano y La clase colectiva de piano. Ha sido profesor de Piano del Conservatorio Superior de Música "Jesús Guridi" de Vitoria y lo es actualmente en el Conservatorio Superior "Oscar Esplá" de Alicante.

Media hora antes, a las 19.00h, Laura Prieto entrevista al propio Albert Nieto, intérprete del concierto de hoy.

Programa de mano disponible en el siguiente enlace.

Fila cero se emite de lunes a viernes a las 20 horas, salvo en las transmisiones desde la Fundación Juan March los miércoles, que comienzan a las 19.00h.