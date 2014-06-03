Especial Directe 4.0 des del Saló BizBarcelona
- De 4 a 7 de la tarda, Directe 4.0 des del BizBarcelona 2014!
- Entregarem el Premi a la Millor idea de la secció Idees Joves
Aquest dimecres 4 de juny, especial Directe 4.0 des del Saló BizBarcelona de la Fira de Barcelona, on entregarem el Premi a la Millor idea de la secció Idees Joves d'aquesta temporada al Directe 4.0 de Ràdio 4, entre els 15 finalistes.
Entrevistem a Carles Torrecilla, ponent d’aquesta fira d’emprenedors i empreses i professor d’ESADE amb el que parlarem del teixit empresarial de casa nostra.
Farem una tertúlia especial de joves empresaris. Ens acompanyaran Miquel Camps de la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya, Carlos Duran de l’Associació de Joves Empresaris de Catalunya i Xavier López d’ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya.
Ens visitaran els nostres habituals col·laboradors Ricard Castellet i Trina Milan amb la seva secció XARXA.CAT que ens explicaran la revolució tecnològica en el món de l’emprenedoria.
Amb Marta Royo farem un ADR: Anàlisi, Diagnòstic, Recomanacions amb empreses presents a BizBarcelona. I farem una marató d’emprenedors amb Albert Riba.
Entrevistarem a l’emprenedor en sèrie Xavier Verdaguer, creador del centre de creativitat IMAGINE. També passarà pels micròfons del Directe 4.0 la Presidenta del BizBArcelona, Sònia Recasens, i també Enrique Galve, CEO de l’empresa d’imatge digital EGM Colors, que seran els encarregats d'entregar el millor premi de Idea Jove de la secció de Idees Joves de Mohamed Alrani.
Finalment amb Bruno Sokolowicz i el Ferran Grau farem connexions pel saló amb la nostra unitat mòbil.