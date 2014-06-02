Consuelo Luca de Tena, directora del Museo Sorolla, invitada en 'Juego de espejos'

Consuelo Luca de Tena, directora del Museo Sorolla, es nuestra invitada esta noche en Juego de espejos.

Consuelo Luca de Tena es licenciada en Filosofía y Letras (especialidad en Historia del Arte) por la Universidad Complutense de Madrid.

En 1990 empezó a colaborar con el Ministerio de Cultura como coordinadora de Exposiciones. Más tarde, obtuvo una beca del Ministerio para cursar estudios de Museología en la Universidad George Washington.

En 2001 ingresó en el Cuerpo Facultativo de Conservadores de Museos. Trabajó en la Subdirección General de Museos Estatales, donde se ocupó de la gestión de diversos proyectos museográficos.

En 2010 accedió por concurso público a la dirección del Museo Sorolla.

Juego de espejos se emite los lunes a las 23.00h, con Luis Suñén.